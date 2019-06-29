Готовые грибные блоки

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ГРИБОВ ВЕШЕНКА. КОМПЛЕКТ ГОТОВЫХ ГРИБНЫХ ГРЯДОК "ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ"

Грибные грядки «Вешенки» Грибные грядки «Лимонной вешенки» Грибные грядки «Розовой вешенки» Грибные грядки «Шиитаке» Грибные грядки «Опята летние» Грибные грядки «Агроцибе» Грибные грядки «Фламмулина» Грибные грядки «Боровик (Эринги)» Грибные грядки «Мраморных опят» Грибные грядки «Хитчер» Готовый компост

для шампиньонов



Готовые субстратные «Грибные блоки»

