ГОТОВЫЙ СУБСТРАТ И КОМПОСТ

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ГРИБОВ ВЕШЕНКА. КОМПЛЕКТ ГОТОВЫХ ГРИБНЫХ ГРЯДОК "ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ"

                                        

Мицелий вешенки
Грибные грядки «Вешенки»
Мицелий лимонной вешенки
Грибные грядки «Лимонной вешенки»
Мицелий розовой вешенки
Грибные грядки «Розовой вешенки»
Мицелий шиитаке
Грибные грядки «Шиитаке»
Мицелий опят летних
Грибные грядки «Опята летние»
Мицелий агроцибе тополевой
Грибные грядки «Агроцибе»
Мицелий Фламмулина
Грибные грядки «Фламмулина»
Мицелий Боровик (Королевская Вешенка)Грибные грядки «Боровик (Эринги)»
Мицелий мраморных опят
Грибные грядки «Мраморных опят»
Мицелий мраморных опят
Грибные грядки «Хитчер»
Готовый компост 
для шампиньонов

Готовые грибные блоки
Готовые субстратные «Грибные блоки»
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